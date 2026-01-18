Размер шрифта
Наука

Названа лучшая диета для здоровья сердца

Диета DASH Diet второй год подряд признана лучшей для здоровья сердца в рейтинге U.S. News & World Report Best Diets 2026. Кроме того, она вновь заняла второе место в общем зачёте среди всех популярных диет. Рейтинг был представлен в рамках обзора Top Health and Nutrition Trends for 2026 и опубликован в журнале New England Journal of Medicine (NEJM).

Эксперты оценили 38 диет по 21 категории, учитывая научную обоснованность, сбалансированность, эффективность и простоту соблюдения. DASH получила высокие оценки за доказанную пользу для здоровья, универсальность и отсутствие жестких ограничений — в рамках этой системы питания не исключаются целые группы продуктов.

Диета DASH изначально разрабатывалась для снижения артериального давления. Она отличается высоким содержанием клетчатки и минералов, важных для сердечно-сосудистой системы, включая калий, кальций и магний. Рацион предполагает низкое потребление насыщенных жиров и холестерина и делает акцент на фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах, рыбе, птице, орехах и нежирных молочных продуктах, при одновременном сокращении сладостей, добавленного сахара и красного мяса.

«Я рада снова видеть DASH на первом месте среди диет для контроля давления и на втором — среди лучших диет в целом», — отметила Кэтрин Шампань, профессор и дипломированный диетолог Pennington Biomedical Research Center, участвовавшая в разработке диеты. По ее словам, уже почти 20 лет DASH стабильно подтверждает свою эффективность в снижении риска инсульта и сердечно-сосудистых осложнений.

Помимо рейтинга диет, U.S. News & World Report назвал ключевые тренды в питании и здоровье на 2026 год. Лидером стал «расширенный подход к применению препаратов GLP-1», которые сегодня рассматриваются не только как средство для снижения веса и лечения диабета, но и как инструмент профилактики сердечно-сосудистых, почечных и других хронических заболеваний. Среди других трендов — концепция «еда как лекарство» и интеграция искусственного интеллекта с носимыми устройствами.

Эксперты отмечают, что успех DASH наглядно показывает, как фундаментальные научные исследования могут напрямую влиять на повседневные пищевые привычки и снижать риски хронических заболеваний у миллионов людей.

