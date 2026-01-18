Размер шрифта
Общество

В Госдуме отреагировали на идею выдавать молодым семьям квартиры

Депутат Пахомов заявил, что льготная ипотека не сделает жилье в России доступным
Elizaveta Galitckaia/Shutterstock/FOTODOM

Льготная ипотека не сделает жилье доступным, поэтому нужно разрабатывать иные механизмы для решения проблемы — развивать рынок наемного жилья и индивидуального жилищного строительства. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, комментируя предложение выдавать молодым семьям квартиры, как в СССР.

«Я бы говорил на эту тему чуть шире — доступность жилья в принципе. Ипотека обязательно станет доступной, ставки снизятся через год. Но низкие ставки по ипотеке задачу обеспечения граждан доступным жильем не решили ни в одной стране мира, даже где эти ставки 3%. У нас сегодня даже нулевая ставка не сделает жилье доступным. Поэтому я бы говорил о фундаментальной доступности жилья. Не получится решить проблему доступности жилья с одним лишь механизмом льготной ипотеки в руках. Крайне важно заниматься развитием иных форм доступного жилья и иных финансовых механизмов его приобретения. В первую очередь, речь идет о развитии наемного жилья, как коммерческого, так и социального. Все законодательные механизмы для этого существуют.
Также в данном контексте сказал бы о развитии рынка ИЖС через земельные участки и программы обеспечения инфраструктурой, развитие жилищной кооперации разных видов при строительстве МКД и новые финансовые инструменты накопления, такие как ссудо-сберегательные кассы и жилищный лизинг, например», — сказал он.

Пахомов отметил, что необходимо проводить работу по стабилизации цен на квадратные метры, стимулируя конкуренцию между застройщиками.

«Сегодня внутри хорошо зарабатывают все, ограничительных мер нет. Стоит продолжить работу по дальнейшему снижению административных барьеров в инвестпроцессе, стимулировать конкуренцию между застройщиками, в том числе снижая барьеры входа на рынок для новых компаний, увеличивать объемы и снижать стоимость стройплощадок через механизмы градопланирования, выявления и учет градпотенциала, оптимизации программ по оснащению необходимой инженерной и социальной инфраструктурой новых площадок опять же через градпланирование и приоритизацию средств госпрограмм. Еще добавил бы работу со стоимостью стройматериалов через увязку мест их производства и потребления, что конечно потребует пяти—десятилетнего планирования. Еще раз повторю, все необходимое законодательство для этого сегодня есть», — добавил он.

18 января владелец и гендиректор ГК «Добро», эксперт по развитию территорий и девелопменту Иван Богатов заявил, что молодым семья нужно выдавать квартиры, как в СССР. По его мнению, родителей не получится мотивировать рожать, если им предстоит долгие годы жить в студии и платить кредит. Господдержка должна создавать у граждан понятное ощущение, что заводить детей не разорительно, а главный фактор в этом — собственное жилье приемлемого качества, считает он. В качестве альтернативы Богатов предложил направлять бюджетные средства не на поддержку банковских ставок, а на строительство жилья с последующей передачей его молодым семьям на условиях социального найма.

Ранее стало известно, что будет со ставками по ипотеке в 2026 году.

