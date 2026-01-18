Стало известно, как способ решения математических задач зависит от пола

Девушки и женщины значительно чаще, чем юноши и мужчины, используют традиционные пошаговые алгоритмы при решении простых математических задач — например, сложение «в столбик» или вычитание с заемом. При этом такие стратегии могут снижать успешность при решении более сложных и нестандартных задач. Об открытии сообщает портал The Conversation.

Ученые отметили, что их выводы помогают объяснить давно обсуждаемый парадокс: в школе девочки в среднем получают более высокие оценки по математике, но на сложных стандартизированных тестах и в профессиях, требующих развитых математических навыков, мужчины представлены заметно чаще.

В первом исследовании более 200 старшеклассникам предложили решить несколько базовых задач, которые можно было выполнить как стандартным алгоритмом, так и с помощью «коротких путей» — например, округления или разложения чисел. Все участники одинаково хорошо справлялись с вычислениями, однако подходы сильно различались. Девушки почти в три раза чаще, чем юноши, использовали стандартные алгоритмы во всех заданиях (52% против 18%). При этом более половины юношей вообще ни разу не прибегли к алгоритмическому способу решения.

Дополнительно школьников попросили оценить, насколько для них важно «делать так, как ожидает учитель». Девушки значительно чаще соглашались с такими утверждениями, а стремление соответствовать ожиданиям напрямую коррелировало с выбором алгоритмического подхода. Затем участникам предложили более сложные задачи из национальных тестов, включая SAT. Оказалось, что учащиеся, чаще использовавшие стандартные алгоритмы на простых примерах, в среднем хуже справлялись со сложными заданиями.

Во втором исследовании приняли участие 810 взрослых. Им предложили устно решить задачу «125 + 238», а затем пройти тест на вероятностное мышление. Гендерных различий в правильности ответа снова не выявили, однако 69% женщин сообщили, что мысленно применяли стандартный алгоритм сложения, тогда как среди мужчин таких было 46%. Как и в первом исследовании, использование алгоритмов оказалось связано с более низкими результатами в заданиях на рассуждение.

Авторы подчеркнули, что традиционные методы хорошо работают в рамках школьной программы и помогают получать высокие оценки. Однако в ситуациях, где требуется гибкость и изобретательность, они могут становиться ограничением. По мнению исследователей, социальные ожидания — в том числе давление быть «прилежной ученицей» — могут подталкивать девушек к более формальному и осторожному стилю решения задач.

Ученые считают, что система образования должна целенаправленно развивать у всех школьников — независимо от пола — навыки нестандартного мышления и поиска собственных стратегий. Это может оказаться критически важным не только для успешной сдачи сложных экзаменов, но и для будущей работы в математически насыщенных областях, от инженерии до анализа данных.

