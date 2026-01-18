В Непале более 10 пассажиров пострадали в аварии с автобусом

Авария с участием автобуса произошла в городе Дхаран в Непале. Об этом сообщает газета Kathmandu Post (KP) со ссылкой на местную полицию.
По ее данным, пять пассажиров получили несовместимые с жизнью травмы, еще 12 пострадали и были доставлены в больницу.
«Начальник полиции района Сунсари Кешав Тебе заявил, что автобус врезался в затвор возле храма Шри Кришна Пранами», — отмечается в сообщении.
Автобус следовал из Бхедетара в Дхаран. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что автобус потерял управление во время движения. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
16 января в Архангельске водитель рейсового автобуса уснул за рулем и протаранил шесть машин, которые были припаркованы напротив дома №47 по Московскому проспекту. В аварии никто не пострадал.
До этого в городе Находка Приморского края автомобиль Toyota Vitz столкнулся с пассажирским автобусом. От сильного удара общественный транспорт отбросило на газон. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у машины полностью разбит кузов, капот, а автомобильные детали разлетелись по проезжей части.
Ранее в Крыму перевернулась маршрутка с людьми.