В Непале более 10 пассажиров пострадали в аварии с автобусом

KP: автобус врезался в затвор у храма в Непале, пострадали 12 пассажиров

Авария с участием автобуса произошла в городе Дхаран в Непале. Об этом сообщает газета Kathmandu Post (KP) со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, пять пассажиров получили несовместимые с жизнью травмы, еще 12 пострадали и были доставлены в больницу.

«Начальник полиции района Сунсари Кешав Тебе заявил, что автобус врезался в затвор возле храма Шри Кришна Пранами», — отмечается в сообщении.

Автобус следовал из Бхедетара в Дхаран. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что автобус потерял управление во время движения. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

16 января в Архангельске водитель рейсового автобуса уснул за рулем и протаранил шесть машин, которые были припаркованы напротив дома №47 по Московскому проспекту. В аварии никто не пострадал.

До этого в городе Находка Приморского края автомобиль Toyota Vitz столкнулся с пассажирским автобусом. От сильного удара общественный транспорт отбросило на газон. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у машины полностью разбит кузов, капот, а автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

Ранее в Крыму перевернулась маршрутка с людьми.