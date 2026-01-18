Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

В Непале более 10 пассажиров пострадали в аварии с автобусом

KP: автобус врезался в затвор у храма в Непале, пострадали 12 пассажиров
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Авария с участием автобуса произошла в городе Дхаран в Непале. Об этом сообщает газета Kathmandu Post (KP) со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, пять пассажиров получили несовместимые с жизнью травмы, еще 12 пострадали и были доставлены в больницу.

«Начальник полиции района Сунсари Кешав Тебе заявил, что автобус врезался в затвор возле храма Шри Кришна Пранами», — отмечается в сообщении.

Автобус следовал из Бхедетара в Дхаран. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что автобус потерял управление во время движения. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

16 января в Архангельске водитель рейсового автобуса уснул за рулем и протаранил шесть машин, которые были припаркованы напротив дома №47 по Московскому проспекту. В аварии никто не пострадал.

До этого в городе Находка Приморского края автомобиль Toyota Vitz столкнулся с пассажирским автобусом. От сильного удара общественный транспорт отбросило на газон. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у машины полностью разбит кузов, капот, а автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

Ранее в Крыму перевернулась маршрутка с людьми.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27651493_rnd_1",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+