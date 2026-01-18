Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

В Польше собрали деньги на закупку генераторов для Киева

N-TV: организации Польши собрали более €331 млн на генераторы для Киева
Global Look Press

Благотворительные организации Польши собрали более 1,4 млн злотых (около €331,5 млн) на закупку генераторов для Киева, энергосистема которого пострадала из-за морозов и российских атак. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

«Отклик из Польши превзошел наши ожидания», — заявили организаторы сборов.

На этой неделе министерство энергетики Украины сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике. Как рассказал глава ведомства Денис Шмыгаль в ходе выступления в Верховной раде, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции. При этом самая тяжелая ситуация наблюдается в столице. Блэкаут в городе продолжается уже несколько дней. На этом фоне местные власти готовятся расселять дома, если не получится восстановить подачу тепла и электричества. Сами жители Киева начали «жарить кирпичи» для обогрева и искать «автономные квартиры». Мэр украинской столицы Виталий Кличко ранее призвал граждан по возможности покинуть столицу, чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве решили продлить школьные каникулы из-за сложной ситуации с энергоснабжением.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27651625_rnd_6",
    "video_id": "record::80db110d-ea3f-4ee0-a43f-ca29713a46da"
}
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+