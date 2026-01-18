В Польше собрали деньги на закупку генераторов для Киева

Благотворительные организации Польши собрали более 1,4 млн злотых (около €331,5 млн) на закупку генераторов для Киева, энергосистема которого пострадала из-за морозов и российских атак. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

«Отклик из Польши превзошел наши ожидания», — заявили организаторы сборов.

На этой неделе министерство энергетики Украины сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике. Как рассказал глава ведомства Денис Шмыгаль в ходе выступления в Верховной раде, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции. При этом самая тяжелая ситуация наблюдается в столице. Блэкаут в городе продолжается уже несколько дней. На этом фоне местные власти готовятся расселять дома, если не получится восстановить подачу тепла и электричества. Сами жители Киева начали «жарить кирпичи» для обогрева и искать «автономные квартиры». Мэр украинской столицы Виталий Кличко ранее призвал граждан по возможности покинуть столицу, чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве решили продлить школьные каникулы из-за сложной ситуации с энергоснабжением.