«Слон в посудной лавке»: МИД Чехии раскритиковал президента за слова о самолетах для Киева

Глава МИД Чехии Мацинка заявил о вреде слов президента о самолетах для Украины
Словами о дарении Украине самолетов чешский президент Петр Павел уменьшил эту возможность, заявил глава МИД республики Петр Мацинка. Слова министра приводит издание Denik.

Мацинка отметил, что президент не проконсультировался с правительством, когда делал это предложение. Петр Павел не должен был говорить, обещать, предлагать или вести переговоры о чем-то подобном, потому что это входит в его обязанности.

«Господин президент, вероятно, скорее снизил правдоподобность того, чтобы там такая возможность (передачи самолетов Украине. — «Газета.Ru») была, чем повысил ее. Он повел себя как слон в посудной лавке», — сказал глава МИД.

Мацинка считает, что чешскому лидеру было бы лучше потратить время на «символические акты», например, возложить венки или получить госнаграды.

Два дня назад на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским Петр Павел сообщил, что Прага может в ближайшее время предоставить Киеву боевые самолеты, способные сбивать БПЛА. Он утверждал, что Чехия может поставить и системы раннего предупреждения, такие как пассивные радары.

Ранее премьер Чехии объяснил, почему страна не даст Украине денег.

