В Москве неизвестные разбили мемориальную доску журналистки Анны Политковской. Об этом сообщил бывший муниципальный депутат Александр Замятин в своем Telegram-канале.

«В Москве разбили мемориальную доску Анны Политковской на Лесной улице, где она была убита 7 октября 2006 года за свою журналистскую и правозащитную работу», — написал экс-депутат.

Обозреватель была застрелена в лифте своего дома. Организатором преступления назван чеченский криминальный авторитет и бизнесмен Лом-Али Гайтукаев, его приговорили к пожизненному лишению свободы.

В конце 2022 года фигурант дела об убийстве журналистки Сергей Хаджикурбанов отправился из колонии на спецоперацию. Осужденный получил помилование, дослужился до должности командира батальона разведки. По информации СМИ, чтобы бывшему заключенному пройти такой путь, «нужно реально быть Рэмбо». Вероятно, Хаджикурбанову помог опыт службы в спецназе, предположил адвокат Алексей Михальчик. По делу Политковской Сергей Хаджикурбанов был осужден на 20 лет и должен был выйти только в 2034 году.

Ранее бюст российской журналистки установили во Франции.