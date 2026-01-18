Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

В Москве неизвестные разбили мемориальную доску журналистки Анны Политковской

Экс-депутат Замятин: в Москве разбили мемориальную доску Анны Политковской
Telegram-канал «Замятин»

В Москве неизвестные разбили мемориальную доску журналистки Анны Политковской. Об этом сообщил бывший муниципальный депутат Александр Замятин в своем Telegram-канале.

«В Москве разбили мемориальную доску Анны Политковской на Лесной улице, где она была убита 7 октября 2006 года за свою журналистскую и правозащитную работу», — написал экс-депутат.

Обозреватель была застрелена в лифте своего дома. Организатором преступления назван чеченский криминальный авторитет и бизнесмен Лом-Али Гайтукаев, его приговорили к пожизненному лишению свободы.

В конце 2022 года фигурант дела об убийстве журналистки Сергей Хаджикурбанов отправился из колонии на спецоперацию. Осужденный получил помилование, дослужился до должности командира батальона разведки. По информации СМИ, чтобы бывшему заключенному пройти такой путь, «нужно реально быть Рэмбо». Вероятно, Хаджикурбанову помог опыт службы в спецназе, предположил адвокат Алексей Михальчик. По делу Политковской Сергей Хаджикурбанов был осужден на 20 лет и должен был выйти только в 2034 году.

Ранее бюст российской журналистки установили во Франции.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27651181_rnd_1",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+