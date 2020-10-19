В РАН спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом зимой

Заболеваемость коронавирусом пойдет на спад после установления зимних морозов. Об этом заявил академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев интервью «Парламентской газете».

По его словам, COVID-19, как все передаваемые воздушно-капельным путем заболевания привязан к сезону.

«Как только ударят морозы, заболеваемость пойдет вниз. А к весне, скорее всего, будет еще один всплеск, но не такой интенсивный. К тому же, надеюсь, появится эффективная вакцина», — отметил Пальцев.

Он призвал граждан обязательно следить за своим иммунитетом, не прекращать носить маски и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. По словам Пальцева, властям также стоит прекратить проводить массовые мероприятия и конференции, чтобы снизить риск распространения короонавирусной инфекции.

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