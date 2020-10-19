В Иркутске двое рабочих погибли при обвале грунта
Антон Демидов
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В Иркутске в ходе ремонтных работ на коммуникациях случился обвал грунта, в результате чего погибли двое рабочих, а еще один пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК России по Иркутской области.
Согласно информации следствия, инцидент произошел на улице Красных Мадьяр.
По факту происшествия проводится доследственная проверка.
Других подробностей случившегося не приводится.
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