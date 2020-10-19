Боррель принес соболезнования в связи с убийством учителя под Парижем

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем Twitter выразил соболезнования в связи со смертью учителя, который был убит в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.

Дипломат отметил, что он глубоко потрясен этой «ужасающей атакой», произошедшей во Франции.

«Мы рядом с нашими французскими друзьями и семьей жертвы», — написал Боррель.

Он также выразил уверенность, что терроризм и ненависть «никогда не победят свободу и демократию».

16 октября в департаменте Валь-д'Уаз мужчина оrбезглавил учителя. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее «исламским терактом».

По данным правоохранителей, убийцей был 18-летней уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулах Абуезидович А.

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