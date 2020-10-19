Боррель принес соболезнования в связи с убийством учителя под Парижем
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем Twitter выразил соболезнования в связи со смертью учителя, который был убит в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.
Дипломат отметил, что он глубоко потрясен этой «ужасающей атакой», произошедшей во Франции.
«Мы рядом с нашими французскими друзьями и семьей жертвы», — написал Боррель.
Он также выразил уверенность, что терроризм и ненависть «никогда не победят свободу и демократию».
16 октября в департаменте Валь-д'Уаз мужчина оrбезглавил учителя. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее «исламским терактом».
По данным правоохранителей, убийцей был 18-летней уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулах Абуезидович А.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Кадыров отреагировал на убийство учителя под Парижем
— Четыре человека задержаны во Франции по делу об убийстве учителя
— Макрон пообещал, что исламисты во Франции не будут спать спокойно