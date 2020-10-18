Словакия проведет всеобщее тестирование жителей на COVID-19

Власти Словакии на фоне распространения коронавируса приняли решение провести поголовное тестирование всех жителей страны старше 10 лет на COVID-19. Об этом заявил глава военного ведомства страны Ярослав Надь, передает РИА «Новости».

«Правительство поручило минобороны подготовку и проведение всеобщего тестирования населения на наличие COVID-19. Это поможет выявлению районов наибольшего риска, поможет своевременному оказанию медицинской помощи даже в случаях со слабыми признаками заболевания», — заявил Надь.

Он добавил, что для этой задачи минобороны страны привлечет около 8 тыс. военнослужащих.

Тестирование состоится с 23 по 25 октября в районах с наиболее сложной обстановкой по заболевшим, с 30 октября по 1 ноября и с 6 по 8 ноября, тестирование пройдет в остальных местах.

Будет ли тестирование добровольным, пока не сообщается.

По последним данным, коронавирусом в Словакии заразились 29 835 человек, погибли 88 пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более 1,1 млн пациентов — умерли.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жириновский призвал срочно закрыть границы РФ

— Twitter удалил пост советника Трампа о бесполезности масок в борьбе с COVID-19

— Тело сбежавшего из коронавирусной больницы обнаружили в лесу