Пожар в мебельном цеху в Клину локализован на площади 700 кв.м
Павел Посадский
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Пожар, который произошел на предприятии по производству мебели в подмосковном городе Клин, был локализован на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС по Московской области.
«Пожар локализован в 16.36 на площади 700 квадратных метров», — сообщили спасатели.
Отмечается, что пожару была присвоена вторая категория сложности.
Ранее стало известно, что пожар начался в мебельном цеху. Его площадь составляла 280 квадратных метров, в здании не было людей.
Сведения о пострадавших не поступали.
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