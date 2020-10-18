Пожар в мебельном цеху в Клину локализован на площади 700 кв.м

Пожар, который произошел на предприятии по производству мебели в подмосковном городе Клин, был локализован на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС по Московской области.

«Пожар локализован в 16.36 на площади 700 квадратных метров», — сообщили спасатели.

Отмечается, что пожару была присвоена вторая категория сложности.

Ранее стало известно, что пожар начался в мебельном цеху. Его площадь составляла 280 квадратных метров, в здании не было людей.

Сведения о пострадавших не поступали.

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