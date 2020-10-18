Мэр Ялты Иван Имгрунт скончался от COVID-19

В Санкт-Петербурге скончался глава администрации Ялты Иван Имгрунт, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Он отметил, что ранее Имгрунт получал положительный анализ на новый тип коронавируса COVID-19.

«Да, он скончался. У него был COVID-19», — сказал собеседник.

Ранее 30 сентября Имгрунт был госпитализирован в петербургскую больницу. Он занимал пост градоначальника с ноября 2019 года.