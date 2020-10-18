На протестах в Минске начали применять спецтехнику

Во время акций протестов в Белоруссии силовики начали применять спецсредства для разгона вышедших на улицы участников. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство уточняет, что спецсредства применялись на Партизанском проспекте в Минске возле универмага «Беларусь».

В этом районе в воскресенье, 18 октября, проходит очередная акция протеста.

СМИ добавляет, что в указанном районе были слышны хлопки, которые напоминают разрывы светошумовых гранат.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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