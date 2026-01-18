На Украине назвали ожидаемую продолжительность отключения света

Отключения света на Украине могут превышать 16 часов в сутки

Отключения электричества на Украине могут продолжаться более 16 часов в сутки. Об этом директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко заявил на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он отметил, что за выходные дни не произошло принципиальных изменений, и график вероятных отключений неактуален. При ограничениях в пять очередей из шести свет могут отключать более чем на 16 часов.

Коваленко подчеркнул, что столица Украина Киев сейчас находится в режиме экстренных отключений электроэнергии: примерно три часа свет есть, 10 часов — отсутствует.

По словам директора YASNO, Украине необходимо пережить наступившие сильные морозы, с потеплением потребление электричества должно сократиться.

18 января стало известно, что Киев и Киевская область стали регионами с самыми продолжительными отключениями электроэнергии в начале 2026 года.

16 января глава минэнерго Украины Денис Шмыгаль сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране. Он заявил, что на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции, а проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях — по словам министра, в своем кабинете он сидит в куртке. Шмыгаль уточнил, что запасов топлива — бензина и дизеля — стране хватит всего на 20 дней.

Ранее киевляне начали греться у костра из елок на фоне многодневного блэкаута.