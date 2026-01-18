Размер шрифта
Общество

Появились подробности о ДТП с фурой, снесшей пешеходный мост под Ростовом

Под Ростовом к утру 19 января устранят последствия ДТП с фурой, снесшей мост 
Последствия ДТП, при котором в Каменске-Шахтинском в Ростовской области самосвал снес пешеходный мост, намерены устранить к утру 19 января. Об этом написал в Telegram-канале глава города Александр Камоцкий.

Чиновник опубликовал фото с места аварии на 929 км трассы М-4 «Дон» и рассказал, что водителя фуры госпитализировали. При ДТП был поврежден и встречный автомобиль. Его водитель не пострадал.

«Движение осуществляется по двум полосам в сторону Москвы и одна полоса в сторону Ростова-на-Дону», — сообщил Камоцкий.

По его словам, завтра состоится совещание, на котором обсудят, как организовать доступ пешеходов к автобусным остановкам на указанном участке дороги.

18 января самосвал с открытым кузовом снес надземный пешеходный переход в Каменске-Шахтинском на трассе М-4. Мост обрушился на проезжающие машины.

Ранее на юге Москвы самосвал застрял под мостом.
 
