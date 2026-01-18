Васильев прокомментировал решение Овечкина не обматывать клюшку радужной лентой

Васильев: Овечкин показал пример, как надо себя вести, не приняв участие в акции

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал пример отказом обмотать клюшку радужной лентой на матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Передает РИА Новости.

«Саша — молодец, он показал пример того, как надо вести себя в НХЛ. Потому что некоторые молодые российские хоккеисты, которые пока еще не очень уверенно чувствуют себя в НХЛ и не знают, как себя вести в подобных ситуациях. Овечкин показал достойный пример: мол, вы у себя на Западе можете делать все, что угодно, а у нас в России это не приветствуется и запрещено законом. Саша просто молодец», — сказал Васильев.

На разминке российский хоккеист появился с клюшкой, которая была обмотана лентой обычного белого цвета.

В ночь на 18 января «Вашингтон» проиграл «Флориде Пантерз» со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин в этой встрече помочь команде не сумел, очков не набрал и завершил игру с показателем полезности «-3».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

