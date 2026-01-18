Размер шрифта
ЦБ: золотой запас России показал рекордный рост
imago stock&people/Global Look Press

Золотой запас в России благодаря росту цен на драгметалл вырос на рекордные $130 млрд., оценили в Центробанке. Об этом сообщает РИА Новости .

Так, по информации ЦБ, на 1 января 2025-го в хранилищах находилось слитков на $195,7 млрд, а на начало текущего года — уже на 326,5 млрд.

Как отмечается, увеличение запаса было обусловлено ралли на рынке золота: за этот период цены выросли в 1,7 раза — с 2,6 до до 4,4 тыс. за тройскую унцию. При этом в физическом выражении запас даже немного уменьшился — на 0,2 миллиона тройских унций, или примерно на 6,2 тонны. На 1 декабря он составлял 74,8 миллиона тройских унций, или 2326,5 тонны.

В регуляторе отметили, что на начало января золото составляло 43,3% российских резервов. В то же время, доля валютных активов за год увеличилась всего на 3,6%, достигнув $428,3 млрд.

До этого золотые резервы России обновили исторический рекорд в декабре прошлого года.Тогда стоимость запаса золота в России превысила $300 млрд, а его доля в резервах выросла до 42,3%

Ранее Дотком призвал продавать доллары в преддверии финансового краха США.

