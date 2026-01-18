В Запорожской области объяснили, почему у жителей более суток нет света

В Запорожской области более суток нет света у более чем 7,6 тысяч жителей

Без электроснабжения остаются более 7,6 тыс. жителей Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

По словам чиновника, бригады энергетиков продолжают восстановительные работы.

«Производится заполнение магистралей теплоносителем, процесс небыстрый, занимает около шести часов», — написал Балицкий и добавил, что после этого запустят котельные.

Балицкий рассказал, что в отдельных районах Мелитополя восстанавливают теплоснабжение. Для этого разогревают дома и чинят электроснабжение котельной на Февральской улице.

Накануне после удара украинской армии по объектам энергетической инфраструктуры в Запорожской области возникли перебои с электроснабжением. Они затронули значительную часть региона. Социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания, а генераторы обеспечили водоснабжение и работу критической инфраструктуры.

Прошлой ночью удалось восстановить подачу электричества в Веселовском, Токмакском, Михайловском и частично Мелитопольском муниципальных округах. К утру без электроснабжения оставались 213 тыс. абонентов и 386 населенных пунктов.

