Бойцы СВО приняли участие в крещенских купаниях

Военные «Севера» приняли участие в крещенских купаниях в Белгородской области

Военнослужащие 6-й армии группировки войск «Север» приняли участие в крещенских купаниях и чине освящения воды в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя командира батальона с позывным «Регион».

Как рассказал офицер, военные были приглашены на мероприятие, поскольку сами участвовали в строительстве купели в честь преподобного Иосифа Волоцкого — покровителя службы материально-технического обеспечения ВС РФ.

После освящения воды военнослужащим передали икону Богородицы из казанского Раифского монастыря. Протоиерей Алексей Бутейко благословил ею бойцов на дальнейшую службу.

«Сегодня во время нашего Великого освящения воды мы сделали два больших дела: освятили водичку и передали икону в боевое подразделение», — пояснил священнослужитель.

В ноябре глава Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский), выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС) рассказал, что 50 тысяч бойцов прошли обряд крещения в зоне СВО.

Русская православная церковь в этом году 19 января отмечает один из двенадцати главных христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на Крещение окунулся в прорубь и попал на видео.