В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,8

Подземные толчки магнитудой 4,8 зафиксированы в Кемеровской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло примерно в 13 км от города Киселевск.

О жертвах и разрушениях информация не поступала.

Отмечается, что сейсмичность в Кузбассе имеет в основном техногенный характер и связана с горными работами.

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