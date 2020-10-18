В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,8
Бернст Ю.
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Подземные толчки магнитудой 4,8 зафиксированы в Кемеровской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло примерно в 13 км от города Киселевск.
О жертвах и разрушениях информация не поступала.
Отмечается, что сейсмичность в Кузбассе имеет в основном техногенный характер и связана с горными работами.
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