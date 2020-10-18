Вирусолог рассказал, откуда могут прийти агрессивные мутации COVID-19

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский заявил, что от животных могут прийти новые, более агрессивные варианты коронавируса. Об этом сообщает Ura.ru.

«Если откуда-то и ждать новых вариантов агрессивного вируса, то скорее из животных резервуаров. Откуда, собственно, и появился SARS-CoV-2. Там он менялся и оказался весьма приспособлен, чтобы заражать людей», — сказал Аграновский.

При этом биолог уточнил, что для появления агрессивных мутаций вирусу нужно много носителей. По мнению ученого, COVID-19, скорее всего, не хватит числа зараженных, чтобы развиться в более жесткую форму. Такому развитию ситуации может помешать и вакцина.

Нежелательные для человека мутации вируса возможны, однако крайне маловероятны из-за низкой скорости изменения COVID-19, добавил Аграновский.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 14 октября Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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