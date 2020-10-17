Пострадавший при отравлении Скрипаля полицейский увольняется

Полицейский Ник Бэйли, пострадавший при событиях в Солсбери в 2018 году, принял решение уволиться из правоохранительных органов. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«После 18 лет службы в полиции мне пришлось признать поражение и признать, что я больше не могу выполнять свою работу», – написал Бэйли.

По его словам, после событий в Солсбери он старался продолжать работу, но понимал, что «не найдет покоя» в этой среде.

4 марта 2018 года в британском городе Солсбери Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, по утверждениям британских властей, были отравлены веществом «Новичок». Лондон обвинил в отравлении Скрипалей Россию, Москва это категорически отрицает.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Британский полицейский рассказал, как потерял все из-за «Новичка»

— За Скрипалей: Европа продлила санкции против России

— Посол Британии рассказал о жизни Скрипалей после отравления