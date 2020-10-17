Отбывшую наказание в США россиянку Осипову переведут в другую тюрьму

Осужденную в США гражданку России Богдану Осипову переведут в тюрьму штата Канзас до оглашения повторного приговора, несмотря на то, что она полностью отбыла максимальный срок лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчима заключенной Энтони Филипюка.

Ранее апелляционный суд США снял с россиянки обвинения в вымогательстве, оставив только обвинения в похищении ребенка одним из родителей, напомнил ее отчим. По его словам, максимальное наказание по этой статье составляет три года лишения свободы, которые истекли 27 сентября текущего года.

При этом судья Канзаса постановил перевести Осиповку в тюрьму штата для оглашения смягченного приговора, рассказал Филипюк. Таким образом, россиянка не сможет выйти на свободу в ближайшее время, так как ей предстоит долгий процесс перевода, пояснил он.

Федеральный суд США в 2019 году приговорил Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она самовольно вывезла из Соединенных Штатов Америки собственных детей в Россию.

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