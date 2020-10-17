Посольство РФ: убийство учителя под Парижем не имеет отношения к России

Человек, убивший учителя в пригороде Парижа, проживал во Франции в течение 12 лет и не имел никакого отношения к России, заявил глава пресс-службы российского посольства во Франции Сергей Паринов. Об этом сообщает ТАСС.

Семья обвиняемого в убийстве Абдулаха Анзорова уехала во Францию в 2008 году, запросила политическое убежище и проживала во Франции на основании долгосрочного вида на жительство, рассказал Паринов. Он напомнил, что при получении статуса политического беженца российское гражданство утрачивается.

На момент переезда во Францию Анзорову было шесть лет, в течение 12 лет проживания на французской территории он не имел контактов с российским посольством, а в текущем году получил собственный вид на жительство, добавил представитель дипмиссии.

16 октября в департаменте Валь-д'Уаз мужчина оrбезглавил учителя. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.

По данным антитеррористической прокуратуры, убийцей был 18-летней уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулах Абуезидович А.

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