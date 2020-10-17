Прокуратура Франции подтвердила российское происхождение убийцы учителя под Парижем

Антитеррористическая прокуратура Франции подтверждает российское происхождение мужчины, обезглавившего преподавателя в пригороде Парижа. Об этом заявил глава ведомства Жан-Франсуа Рикар, сообщает BFMTV.

Нейтрализованный полицией человек родился в Москве в 2002 году, у него чеченское происхождение, рассказал Рикар. По его словам, молодой человек имел статус беженца и получил вид на жительство. Его звали Абдулак Абуезидович А., отметил глава прокуратуры.

16 октября в департаменте Валь-д'Уаз мужчина обезглавил учителя. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. Макрон назвал убийство под Парижем терактом.

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