Мошенник обманул одиноких москвичек на 25 млн рублей
В Москве интернет-мошенник обокрал одиноких женщин на 25 млн рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД России.
По информации следствия, мужчина знакомился со своими жертвами на бесплатном сайте знакомств и вел с ними переписку под вымышленным именем. Спустя какое-то время он предлагал жить вместе и вступить в законный брак, после чего просил взять на свое имя кредит якобы для создания совместного бизнеса. Получив необходимую сумму, аферист переставал выходить на связь. Одной из женщин и ее родным он вовсе угрожал физической расправой.
Общая сумма ущерба от действия мошенника превысила 25 млн рублей. Следователям удалось установить обстоятельства десяти эпизодов вымогательства, к которым причастен мужчина.
Уголовное дело в отношении обвиняемого уже утверждено прокурором и передано в Останкинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.
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