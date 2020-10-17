Мошенник обманул одиноких москвичек на 25 млн рублей

В Москве интернет-мошенник обокрал одиноких женщин на 25 млн рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

По информации следствия, мужчина знакомился со своими жертвами на бесплатном сайте знакомств и вел с ними переписку под вымышленным именем. Спустя какое-то время он предлагал жить вместе и вступить в законный брак, после чего просил взять на свое имя кредит якобы для создания совместного бизнеса. Получив необходимую сумму, аферист переставал выходить на связь. Одной из женщин и ее родным он вовсе угрожал физической расправой.

Общая сумма ущерба от действия мошенника превысила 25 млн рублей. Следователям удалось установить обстоятельства десяти эпизодов вымогательства, к которым причастен мужчина.

Уголовное дело в отношении обвиняемого уже утверждено прокурором и передано в Останкинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.

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