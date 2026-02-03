Женщина лишилась всех зубов после посещения стоматолога

Жительница штата Миссури Стейси Шройер сообщила, что лишилась всех зубов после обращения в стоматологическую клинику, пишет Daily Mail.

По словам Шройер, два года назад она сломала зуб и не смогла попасть на прием к своему постоянному стоматологу. Из-за боли она срочно обратилась в клинику сети Aspen Dental. Женщина ожидала, что ей проведут локальное лечение, однако после полного рентгенологического обследования ей сообщили о якобы тяжелой форме пародонтоза и необходимости масштабного вмешательства.

Сотрудники клиники, по утверждению пациентки, заявили, что большинство ее зубов «не подлежит сохранению» и что лечение с корневыми каналами обошлось бы примерно в $50 тысяч. В качестве более «дешевой альтернативы» ей предложили удалить все зубы и установить протезы. Стейси утверждает, что ранее посещала других стоматологов, которые не выявляли столь серьезных проблем.

В итоге женщина согласилась на удаление всех зубов, о чем впоследствии пожалела. По ее словам, это негативно сказалось как на ее физическом состоянии, так и на психологическом самочувствии. Спустя два года после процедуры она продолжает испытывать боль, а установленные протезы, как утверждается, до сих пор не подходят должным образом.

Стоматологи, которым американка направила рентгеновские снимки, заявили, что в аналогичной ситуации предложили бы ей несколько вариантов лечения и, вероятно, смогли бы сохранить значительную часть зубов.

Aspen Dental частично возместила стоимость протезов и имплантов, однако не компенсировала процедуру удаления зубов. По словам Стейси, информация о возврате средств не была передана медицинской кредитной компании, в результате чего ее долг в размере около $2500 был передан коллекторам.

Ранее стоматолог засунул пенис в рот пациентке во время приема и поплатился.