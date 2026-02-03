Размер шрифта
В России посреди галереи ТЦ нашли мертвого мужчину

В ТЦ в Москве нашли мертвым уроженца Астраханской области
В Новой Москве в торговом центре «Саларис» на Киевском шоссе обнаружили мужчину без признаков жизни. Об этом сообщил «МК» в Telegram-канале.

Судя по фотографии, мертвого человека нашли посреди торговой галереи на первом этаже. Им оказался 30-летний уроженец Астраханской области.

«Мужчина покончил с собой в торговом центре», — говорится в публикации.

Как выяснили журналисты, перед происшествием мужчину видели на втором этаже ТЦ, где он бегал по коридорам и что-то кричал «несуразное», а затем оказался на первом этаже.

19 января стало известно, что в Калмыкии судят старшеклассников, которые довели школьника до суицида, пока учителя знали о травле и молчали. 14-летний школьник Артем из села Садовое покончил с собой после того, как старшеклассники избили и унизили его на камеру. Старшеклассники начали над ним издеваться, а учителя, знавшие о происходящем, советовали ему научиться драться, чтобы постоять за себя.

Ранее пенсионер погиб во время попытки отбиться от дикой обезьяны дома.
 
