Ангелина Вовк о последних годах жизни Светланы Жильцовой: «Ушла в себя»

Телеведущая Вовк рассказала, что Жильцова замкнулась после кончины мужа
РИА Новости

Народная артистка России Ангелина Вовк рассказала о последних годах жизни своей коллеги — заслуженной артистки РСФСР Светланы Жильцовой. Вовк цитирует aif.ru.

По словам Вовк, Жильцову очень любили в дикторском отделе, к ее мнению прислушивались. В конце концов Жильцова стала для Вовк близкой подругой. Однако после диктор ушла из профессии и, рассказывает экс-коллега, очень замкнулась после кончины мужа.

«Ушла в себя, отошла от нашего дикторского отдела, не очень охотно шла на общение. Мы начали меньше общаться, редко очень созванивались, можно сказать, судьба нас развела. К сожалению, в последние годы у нас практически не было общения», — говорит Вовк.

Светланы Жильцовой не стало накануне на 90-м году жизни.

Заслуженная артистка РСФСР была ведущей передач «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник», «Песня года». С 1961 года работала в паре с Александром Масляковым в передаче КВН.

Ранее не стало народного артиста СССР Владислава Чернушенко.
 
