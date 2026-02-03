Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Названы две темы, по которым у россиян больше всего вопросов к правительству

Володин: больше всего вопросов к докладу правительства прислали по теме ЖКХ
Владимир Федоренко/РИА Новости

Россиян сильнее всего волнуют проблемы, связанные с ЖКХ и государственной поддержкой семей с детьми, сообщил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам проведенного там же опроса.

Обратную связь с пользователями Telegram спикер нижней палаты российского парламента запросил в связи с предстоящим отчетом правительства перед Госдумой. По его словам, за неделю ему прислали 2837 вопросов, адресованных кабмину. Чаще всего они касались темы ЖКХ и благоустройства (12,4%) и поддержки семей с детьми (10,5%).

На третьем месте по популярности среди участников опроса оказалась миграционная проблема: ее затронул почти каждый десятый (9,4%). Почти так же сильно респондентов интересовали меры поддержки бойцов и ветеранов специальной военной операции (СВО) — в 9,1% случаев присланные вопросы были связаны с этой темой.

Кроме того, актуальными для россиян оказались проблемы в сфере образования (7,8%), безопасности (6,8%) и здравоохранения (6,4%). Одинаково волнуют их вопросы экономики и транспортно-дорожной инфраструктуры (по 5,8% — на каждую из двух тем). Меньше всего интереса вызвала сфера социального обеспечения пенсионеров и инвалидов: вопросы по ней правительству адресовали только 1,8%.

«Наша задача — совместно выйти на конкретные решения проблем, которые вы обозначаете в своих обращениях», — заявил Володин авторам вопросов. По его словам, все сообщения, присланные гражданами в рамках обратной связи, сейчас анализируются и в конце февраля 2026 года «станут предметом» диалога между Госдумой и правительством.

Отчет о работе кабмина за прошлый год будет представлен в период с 24 по 26 февраля, конкретную дату Володин обещал назвать позже. По его словам, в этом году встречи премьер-министра Михаила Мишустина, его заместителей и министров с главами думских фракций, на которых будут обсуждаться интересующие депутатов вопросы к правительству, решено было начать раньше обычного.

Ранее Володин поручил разобраться с правительственным документом, в котором убийцу Пушкина перепутали с героем романа Дюма.
 
Теперь вы знаете
Даже одна доза алкоголя необратимо разрушает мозг. Насколько это правда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!