Названы две темы, по которым у россиян больше всего вопросов к правительству

Россиян сильнее всего волнуют проблемы, связанные с ЖКХ и государственной поддержкой семей с детьми, сообщил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам проведенного там же опроса.

Обратную связь с пользователями Telegram спикер нижней палаты российского парламента запросил в связи с предстоящим отчетом правительства перед Госдумой. По его словам, за неделю ему прислали 2837 вопросов, адресованных кабмину. Чаще всего они касались темы ЖКХ и благоустройства (12,4%) и поддержки семей с детьми (10,5%).

На третьем месте по популярности среди участников опроса оказалась миграционная проблема: ее затронул почти каждый десятый (9,4%). Почти так же сильно респондентов интересовали меры поддержки бойцов и ветеранов специальной военной операции (СВО) — в 9,1% случаев присланные вопросы были связаны с этой темой.

Кроме того, актуальными для россиян оказались проблемы в сфере образования (7,8%), безопасности (6,8%) и здравоохранения (6,4%). Одинаково волнуют их вопросы экономики и транспортно-дорожной инфраструктуры (по 5,8% — на каждую из двух тем). Меньше всего интереса вызвала сфера социального обеспечения пенсионеров и инвалидов: вопросы по ней правительству адресовали только 1,8%.

«Наша задача — совместно выйти на конкретные решения проблем, которые вы обозначаете в своих обращениях», — заявил Володин авторам вопросов. По его словам, все сообщения, присланные гражданами в рамках обратной связи, сейчас анализируются и в конце февраля 2026 года «станут предметом» диалога между Госдумой и правительством.

Отчет о работе кабмина за прошлый год будет представлен в период с 24 по 26 февраля, конкретную дату Володин обещал назвать позже. По его словам, в этом году встречи премьер-министра Михаила Мишустина, его заместителей и министров с главами думских фракций, на которых будут обсуждаться интересующие депутатов вопросы к правительству, решено было начать раньше обычного.

Ранее Володин поручил разобраться с правительственным документом, в котором убийцу Пушкина перепутали с героем романа Дюма.