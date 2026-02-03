Размер шрифта
В аэропорту Внуково обнаружили зауженные измерители для ручной клади

Ространснадзор нашел у «Победы» узкие калибраторы для ручной клади во Внуково
Ространснадзор нашел у «Победы» «зауженные» калибраторы для ручной клади в аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канале «Авиаторщина».

Специалисты проводили в аэропортах обследование по измерению калибраторов авиакомпаний для проверки размеров ручной клади пассажиров. Они выявили несоответствие калибраторов заявленным габаритам у авиакомпании «Победы» в аэропорту Внуково.

Ространснадзор вынес «Победе» предписание об устранении нарушений, изъятии всех несоответствующих калибраторов и замене их на правильные.

В пресс-службе авиакомпании прокомментировали ситуацию. Измерители в аэропорту Внуково были заменены на калибраторы, соответствующие нормативам.

«Разница составляет 0,5 см по ширине и связана с утолщенным диаметром несущего профиля каркаса калибратора. Мы выставили претензии производителю», — рассказали в «Победе».

Недавно первый зампред комитета Государственной думы по экономической политике Надежда Школкина предложила ввести единый размер ручной клади для всех авиакомпаний.

Ранее россиянам рассказали, что стоит взять с собой в ручную кладь.
 
