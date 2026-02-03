Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Филипп Киркоров назвал свою семейную традицию от Пугачевой

Певец Киркоров начал праздновать первое воскресенье весны после Пугачевой
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров признался в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что возобновит празднования первого воскресенья весны.

Киркоров рассказал, что эта семейная традиция впервые возникла у него в браке с Аллой Пугачевой.

«Это — традиция семейная для меня, я очень чту эти традиции. После великой примадонны, которая придумала это первое воскресенье весны, надо продолжать это дело, она вдалеке — я перехватил», — поделился артист.

В декабре 2025-го Киркоров впервые высказался о скандальном интервью Аллы Пугачевой. По словам артиста, Пугачева много ему дала, а на ее слова о якобы фиктивном браке с ним артист не обиделся.

В интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) Алла Пугачева рассказала, что только два из ее пяти браков были «настоящими». А именно с Миколасом Орбакасом и Галкиным. Остальные (с Александром Стефановичем, Евгением Болдиным и Филиппом Киркоровым) артистка назвала «помощью другу».

Евгений Болдин заявил, что все слова Пугачевой в интервью — правда. По его мнению, певица не сказала «ни одного неправильного слова».

Ранее Киркоров заявил, что является двоюродным племянником Ванги.
 
Теперь вы знаете
Даже одна доза алкоголя необратимо разрушает мозг. Насколько это правда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!