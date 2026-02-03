Филипп Киркоров назвал свою семейную традицию от Пугачевой

Певец Филипп Киркоров признался в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что возобновит празднования первого воскресенья весны.

Киркоров рассказал, что эта семейная традиция впервые возникла у него в браке с Аллой Пугачевой.

«Это — традиция семейная для меня, я очень чту эти традиции. После великой примадонны, которая придумала это первое воскресенье весны, надо продолжать это дело, она вдалеке — я перехватил», — поделился артист.

В декабре 2025-го Киркоров впервые высказался о скандальном интервью Аллы Пугачевой. По словам артиста, Пугачева много ему дала, а на ее слова о якобы фиктивном браке с ним артист не обиделся.

В интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) Алла Пугачева рассказала, что только два из ее пяти браков были «настоящими». А именно с Миколасом Орбакасом и Галкиным. Остальные (с Александром Стефановичем, Евгением Болдиным и Филиппом Киркоровым) артистка назвала «помощью другу».

Евгений Болдин заявил, что все слова Пугачевой в интервью — правда. По его мнению, певица не сказала «ни одного неправильного слова».

Ранее Киркоров заявил, что является двоюродным племянником Ванги.