Общество

В Ленобласти мать выбросила двух детей с балкона многоэтажки

В Ленобласти иностранка выбросила детей с балкона 16-го этажа
Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В Ломоносовском районе Ленинградской области женщина выбросила из окна двух малолетних детей и свела счеты с жизнью. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Новогорелово, 23-летняя иностранка вышла на общий балкон многоэтажки и выбросила с высоты 16-го этажа двоих детей 2024 и 2025 годов рождения, после чего свела счеты с жизнью.

Несовершеннолетние выжили, они госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По данным 78.ru, на преступление женщину могли толкнуть «голоса в голове», она переживала за здоровье старшей дочери, из-за чего у нее возникли проблемы с психикой.

До этого в Уфе отец выбросил дочь из окна четвертого этажа. Ребенок выжил, но попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Во время расследования выяснилось, что у мужчины имеется хроническое психическое расстройство.

Ранее в Асбесте мать выбросила младенца из окна, чтобы спасти его из горящей квартиры.
 
