Эксперт спрогнозировал последствия отмены ДСНВ

Истечение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — это дестабилизирующий фактор, и теперь «стратегическое планирование снова будет в большей степени зависеть от недоверия и наихудших сценариев». Об этом немецкой газете Berliner Zeitung рассказал сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО Дмитрий Стефанович.

«Впервые за многие десятилетия мы фактически остались без договора, ограничивающего стратегические наступательные вооружения, и без каких-либо переговоров по этому вопросу. Это, несомненно, дестабилизирующий фактор. <…> Без согласованных ограничений и без прозрачности стратегическое планирование снова будет в большей степени зависеть от недоверия и наихудших сценариев», — отметил он.

По словам Стефановича, теперь США и Россия остались «без инспекций и обмена данными», а также без каких-либо препятствий для увеличения количества развернутых боеголовок и стратегических систем доставки.

«Отсутствие контактов по стратегическим вопросам неизбежно приводит к дальнейшему ухудшению и дестабилизации двусторонних отношений, а также к росту взаимного недоверия», — отметил Стефанович.

Эксперт также подчеркнул, что отмена договора несет опасности и для Европы, так как она находится между Россией и США, является частью НАТО и одновременно «потенциальной ареной эскалации».

Действие договора СНВ-3 истекает 5 февраля 2026 года. 29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова продлить договор СНВ-3 и ждет ответа из Вашингтона. 3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что истечение действия договора плохо скажется на стратегической безопасности и подчеркнул, что продление действия договора остается на повестке дня.

2 февраля The Financial Times со ссылкой на американского чиновника писала, что Трамп хочет сохранить паритет по количеству ядерного оружия с Россией и намерен включить в переговоры Китай. Песков отмечал, что ядерный потенциал Китая не сопоставим с российским или американским, поэтому сами китайцы выступают против такого шага.

При этом 22 сентябре президент России Владимир Путин говорил, что Россия намерена сохранить статус-кво, чтобы избежать гонки вооружений, и в течение года после прекращения действия договора готова соблюдать его положения.

Ранее в США спрогнозировали отставание от РФ по ядерному оружию из-за непродления ДСНВ.