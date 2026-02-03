Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Лукашенко предрек войну в Белоруссии

Лукашенко: подход витебских чиновников к госуправлению ведет Белоруссию к войне
Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подход витебских чиновников к управлению регионом ведет страну к войне. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Вот ваши подходы. Вы ошалели. Вы ровно страну хотите привести к войне. Но так имейте в виду, что нам впереди придется идти», — сказал белорусский лидер.

Он обвинил местные власти в том, что они не отреагировали на случаи падежа скота в регионе. По словам Лукашенко, домашних животных следовало защищать от холода, в том числе размещая их в теплых помещениях.

В июне прошлого года Лукашенко на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству потребовал решить проблему падежа скота из-за риска голода. По мнению президента Белоруссии, сельское хозяйство страны находится в тяжелом положении из-за нехватки дисциплины — он добавил, что мнение о том, что сельскому хозяйству не хватает людей, является безосновательным.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин похвалил Белоруссию.
 
Теперь вы знаете
Даже одна доза алкоголя необратимо разрушает мозг. Насколько это правда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!