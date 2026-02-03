Лукашенко предрек войну в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подход витебских чиновников к управлению регионом ведет страну к войне. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Вот ваши подходы. Вы ошалели. Вы ровно страну хотите привести к войне. Но так имейте в виду, что нам впереди придется идти», — сказал белорусский лидер.

Он обвинил местные власти в том, что они не отреагировали на случаи падежа скота в регионе. По словам Лукашенко, домашних животных следовало защищать от холода, в том числе размещая их в теплых помещениях.

В июне прошлого года Лукашенко на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству потребовал решить проблему падежа скота из-за риска голода. По мнению президента Белоруссии, сельское хозяйство страны находится в тяжелом положении из-за нехватки дисциплины — он добавил, что мнение о том, что сельскому хозяйству не хватает людей, является безосновательным.

