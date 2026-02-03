Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Мужчина вылетел из автомобиля и встал на ноги во время ДТП в Омске

В Омске водитель автомобиля вылетел из салона и сразу встал на ноги в ходе ДТП

В Омске водитель Lada вылетел из автомобиля и моментально встал на ноги в ходе дорожно-транспортного происшествия на Левобережье. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Омска».

Столкновение произошло утром 2 февраля на перекрестке улиц Взлетная и Крупская. На видеозаписи видно, что после столкновения автомобиль развернуло, передняя дверь распахнулась, а из нее вылетел мужчина. При этом, оказавшись на обочине, он сразу поднялся на ноги.

Тем не менее, в пресс-службе ГИБДД уточнили, что на этого водителя был составлен протокол за нарушение правил проезда перекрестка. В соответствии с ПДД, мужчина должен был пропустить транспорт, движущийся по главной дороге.

«Водитель Lada не предоставил преимущество в движении водителю автомобиля Toyota и допустил с ним столкновение. После этого произошло столкновение с еще одним автомобилем», — подчеркнули представители ведомства.

Видеокадры с ДТП предоставил Telegram-канал «Камеры ДПС Омск».

Ранее в Хабаровском крае судно-амфибия «Спутник-12» протаранило легковую машину.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!