СК показал видео допроса обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика

Злоумышленник на месте преступления показал, как расправился с ребенком. Кадры допроса обвиняемого публикует Следственный комитет.

Обвиняемый в убийстве несовершеннолетнего был доставлен следователями на парковку торгового центра на Таллинском шоссе, откуда он увез мальчика, и на место, где было найдено тело ребенка. В суд направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Мальчик пропал днем 30 января. 2 февраля стало известно о задержании подозреваемого. Злоумышленник увез его на авто. В машине, на почве личных неприязненных отношений, внезапно возникших в ходе конфликта с потерпевшим, он напал на ребенка и ударил его кулаком в область головы. В результате несовершеннолетний умер на месте. Спустя некоторое время мужчина попытался скрыть преступление, сбросив тело мальчика в водоем в Ломоносовском районе. Мужчина признался, что утопил ребенка в одном из местных водоемов.

