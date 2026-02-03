Размер шрифта
Западные союзники помогли Украине вырастить госдолг почти до 100% ее ВВП

Минфин Украины сообщил о росте госдолга страны почти до уровня ее ВВП
Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Государственный долг Украины по итогам 2025 года достиг уровня в 98,4% от прогнозируемого валового внутреннего продукта (ВВП) страны, следует из данных на сайте украинского Министерства финансов.

В абсолютном выражении общая сумма долговых обязательств Киева составила 9,042 трлн гривен, что эквивалентно $213,3 млрд. По сравнению с показателями 2024 года прирост составил 29,5% в национальной валюте, или 28,4% в долларовом эквиваленте.

За прошедший год госдолг увеличился на $47,3 млрд, причем основной вклад в этот рост внесло кредитование со стороны международных партнеров: на них приходится примерно три четверти всех украинских обязательств, при этом около 40% от общего объема внешнего долга составляют займы, предоставленные Европейским союзом.

По данным на ноябрь 2025 года, на каждого жителя подконтрольной Киеву территории приходилось $6821 задолженности, включая $5081 внешнего долга и $1740 внутреннего, подсчитал Национальный банк Украины (НБУ). Для их погашения потребуется не менее 30 лет, заявили в регуляторе.

Ранее Украина получила кредит на $37,9 млрд от стран G7 за счет замороженных российских активов.
 
