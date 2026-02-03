Знаменосец сборной России на Олимпиаде 2022 года попалась на допинге

Знаменосец сборной России на Олимпиаде 2022 Фаткулина года попалась на допинге

Российская конькобежка Ольга Фаткулина попалась на допинге, сообщает Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Фаткулина была дисквалифицирована на 12 месяцев, начиная с 28 октября 2025 года, с учетом уже отбытого временного отстранения, начавшегося 3 декабря 2024 года. Таким образом, срок ее дисквалификации уже завершен. Это позволило ей принять участие на этапах Кубка России в декабре и январе.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Фаткулина была одним из знаменосцев сборной России. Спортсменка является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

3 февраля стало известно о том, что биатлонистка Ребекка Пасслер, пойманная на нарушении антидопинговых правил, была исключена из состава сборной Италии на зимние Олимпийские игры — 2026.

Ранее Камилу Валиеву назвали будущим министром спорта.