Знаменосец сборной России на Олимпиаде 2022 года попалась на допинге

Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Российская конькобежка Ольга Фаткулина попалась на допинге, сообщает Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Фаткулина была дисквалифицирована на 12 месяцев, начиная с 28 октября 2025 года, с учетом уже отбытого временного отстранения, начавшегося 3 декабря 2024 года. Таким образом, срок ее дисквалификации уже завершен. Это позволило ей принять участие на этапах Кубка России в декабре и январе.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Фаткулина была одним из знаменосцев сборной России. Спортсменка является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

3 февраля стало известно о том, что биатлонистка Ребекка Пасслер, пойманная на нарушении антидопинговых правил, была исключена из состава сборной Италии на зимние Олимпийские игры — 2026.

Ранее Камилу Валиеву назвали будущим министром спорта.
 
