Психолог рассказала, почему дети стали чаще нападать на школы

Нападения детей на учителей и своих сверстников участились из-за лояльного отношения правоохранительных органов и отсутствия наказания. Об этом «Газете.Ru» заявила детский психолог Наталья Наумова.

«Очень лояльно работает полиция по отношению к детям, и практически все преступления оказываются безнаказанными. По тем или иным причинам уже есть такая тактика, и дети чувствуют вседозволенность, потому что ребенку, который стреляет в другого ребенка из сигнального пистолета, нападает с ножом или запускает петарду, как правило, предупреждение и все, и дальше дело заминается. И чем больше таких случаев, тем, соответственно, больше развязности. Мы видим такую тенденцию сейчас, что дети, которые участвовали в каком-либо нападении, но их в итоге никаким образом не наказали, только чуть пожурили, дальше в соцсетях уже начинают и менять свои имена, делать более какие-то преступные имена и продолжать в том же духе. Очень важно, чтобы тут была зона пресечения», — сказала она.

Наумова считает, что психологи должны работать в школе не только с детьми, но и с учителями. По ее мнению, совершению нападений способствует и романтизация преступников.

«В школе важно, чтобы педагоги были психологически грамотными людьми, и педагогам действительно необходима психологическая помощь и работа с психологом в обязательном порядке. Хотя бы тренинговые группы какие-то для учителей необходимо проводить, чтобы работал профессиональный психолог, а не какой-то человек, который не умеет работать и пришел в школу хоть как-то перекантоваться. Нужно помогать взрослым людям сохранять свою адекватность и умение держать свои границы и не нападать на границы детей. В противном случае мы видим то, что дети копят обиды на учителей, чувствуют, что с ними обращаются несправедливо, что их обижают, принижают или какого-то ребенка выделяют, а кого-то не замечают, и они ищут способы разрешения этого конфликта. И зачастую находят в СМИ информацию, как другой ребенок пришел с ножом и стал героем. Также романтизация преступников — зачастую в соцсетях собираются фанклубы, которые восхищаются совершившим преступление ребенком, то есть у детей есть определенная ошибка в восприятии, потеряны ориентиры, кто прав, кто виноват», — добавила она.

Психолог уверена, что большой проблемой остаются неотлаженная система безопасности в школах, буллинг со стороны сверстников и учителей, а также неприемлемый для детей контент в интернете.

«Дети стали более жестокие еще и потому, что в целом тенденция такая идет. Идет военная спецоперация, и достаточно много вербовщиков, которые пытаются завербовать детей и подговорить их к тому или иному преступлению, зачастую предлагая деньги. Важно, чтобы дети были вовлечены в школьную жизнь, чтобы педагоги, которые их вовлекают, бережно и с любовью относились к детям, умели отстаивать свои границы и при этом не нападать на границы других людей. Проблема действительно очень большая, серьезная и требующая внимания. Важно работать над тем, чтобы в детских соцсетях было больше цензуры и не допускалось сцен насилия, которые детям не по возрасту. Дети смотрят в большом количестве сцены насилия, и в дальнейшем они грубеют психологически, потому что это нарушает их психику. Чем больше ребенок в маленьком возрасте видит сцен насилия, тем больше воспринимает это как норму и в дальнейшем не боится причинить боль другому человеку. То же самое можно сказать и про реалистичные игры. Всякие сражения, где много реалистичности, тоже приводят к тому, что происходят такие ситуации. Ну и также детский буллинг как был, так и есть, и зачастую педагоги не могут с этим справиться. Буллинг со стороны педагогического состава по отношению к какому-либо ребенку тоже как был, так и есть. Те службы, которые сейчас работают, к сожалению, плохо справляются с ситуацией, потому что массово проблема идет и не иссякает», — заключила она.

3 февраля в уфимской гимназии №16 произошло ЧП — один из учеников девятого класса открыл стрельбу, ранив учителя истории и обществознания. По последней информации, школьник использовал пневматическую винтовку, купленную в онлайн-магазине. Как пишут СМИ, подросток недавно перевелся в гимназию и не смог найти общий язык со сверстниками. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В этот же день в Красноярском крае задержали школьницу после нападения с ножом на учителя.

Ранее в Москве школьник угрожал своим одноклассникам игрушечным пистолетом.