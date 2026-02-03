Собянин и Беглов подписали соглашение о сотрудничестве городов в медицине

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали договор о сотрудничестве между городами, направленное на внедрение информационных технологий в амбулаторные медицинские учреждения Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Собянина, единая московская информационная система развивалась последние 10 лет, а два года назад было подписано соглашение о внедрении ее в стационары Петербурга.

«Большинство стационаров, около 20, насколько я знаю, уже оснащены этой системой, и до конца года большинство будут переведены на московскую систему ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система. — «Газета.Ru»), адаптированную под Санкт-Петербург. Сегодня мы подписываем новое соглашение, которое касается уже амбулаторного звена», — сказал он.

Мэр Москвы отметил, что в поликлиники обращается значительно больше людей, чем в стационары. Цифровизация этой отрасли крайне важна, ведь она позволит увеличить ее эффективность, добавил Собянин.

При этом, по мнению градоначальника, совместное развитие таких систем пойдет на пользу жителям обоих городов: можно будет улучшить процесс записи к врачам, оцифровать результаты обследований, а также внедрить технологию искусственного интеллекта для установления диагнозов. Собянин отметил, что при благоприятном развитии ИИ врачи смогут прогнозировать болезни и оказывать помощь заранее.

В свою очередь, губернатор Петербурга напомнил о поручении президента России Владимира Путина о внедрении ИИ во всех отраслях. По словам Беглова, Москва преуспела во внедрении этой технологии в здравоохранение, объединив все учреждения в одну систему, вне зависимости от типа звена или самих клиник.

«Это означает то, что любой пациент может прийти в любую систему здравоохранения, независимо от собственности, получить услугу, и там будет известно и понятно, от чего его лечить, какой у него диагноз», — сказал губернатор.

Беглов выразил уверенность, что инициатива позволит избавиться от очередей в поликлиниках, позволит различным звеньям здравоохранения лучше взаимодействовать. По его мнению, подписание этого соглашения говорит о способности Москвы и Петербурга вести совместную работу и дает базу для внедрения системы по всей стране.

Ранее в России призвали ввести электронные рецепты на лекарства во всех регионах.