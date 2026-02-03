Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Собянин и Беглов подписали соглашение о сотрудничестве городов в медицине

Собянин и Беглов заключили соглашение о сотрудничестве городов в здравоохранении
Shutterstock

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали договор о сотрудничестве между городами, направленное на внедрение информационных технологий в амбулаторные медицинские учреждения Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Собянина, единая московская информационная система развивалась последние 10 лет, а два года назад было подписано соглашение о внедрении ее в стационары Петербурга.

«Большинство стационаров, около 20, насколько я знаю, уже оснащены этой системой, и до конца года большинство будут переведены на московскую систему ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система. — «Газета.Ru»), адаптированную под Санкт-Петербург. Сегодня мы подписываем новое соглашение, которое касается уже амбулаторного звена», — сказал он.

Мэр Москвы отметил, что в поликлиники обращается значительно больше людей, чем в стационары. Цифровизация этой отрасли крайне важна, ведь она позволит увеличить ее эффективность, добавил Собянин.

При этом, по мнению градоначальника, совместное развитие таких систем пойдет на пользу жителям обоих городов: можно будет улучшить процесс записи к врачам, оцифровать результаты обследований, а также внедрить технологию искусственного интеллекта для установления диагнозов. Собянин отметил, что при благоприятном развитии ИИ врачи смогут прогнозировать болезни и оказывать помощь заранее.

В свою очередь, губернатор Петербурга напомнил о поручении президента России Владимира Путина о внедрении ИИ во всех отраслях. По словам Беглова, Москва преуспела во внедрении этой технологии в здравоохранение, объединив все учреждения в одну систему, вне зависимости от типа звена или самих клиник.

«Это означает то, что любой пациент может прийти в любую систему здравоохранения, независимо от собственности, получить услугу, и там будет известно и понятно, от чего его лечить, какой у него диагноз», — сказал губернатор.

Беглов выразил уверенность, что инициатива позволит избавиться от очередей в поликлиниках, позволит различным звеньям здравоохранения лучше взаимодействовать. По его мнению, подписание этого соглашения говорит о способности Москвы и Петербурга вести совместную работу и дает базу для внедрения системы по всей стране.

Ранее в России призвали ввести электронные рецепты на лекарства во всех регионах.
 
Теперь вы знаете
Даже одна доза алкоголя необратимо разрушает мозг. Насколько это правда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!