В России рассказали, к чему приведут переговоры Путина и Макрона

Желание президента Франции Эммануэля Макрона провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным может окончиться новой порцией оскорблений со стороны французского политика, если он не поменяет позицию по Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров.

«Основная цель желания Макрона переговорить с Путиным базируется на его желании привлечь Европу к мирным переговорам по Украине. Он справедливо переживает о том, что ЕС остался за бортом переговорного процесса. Однако пока в Европе не научатся учитывать интересы России, любые подобные контакты будут заканчиваться только новыми оскорблениями со стороны европейских политиков», — сказал политолог.

По его мнению, любые контакты между Макроном и Путиным будут лишены смысла, пока французский лидер не поменяет позицию на более прагматичную.

«Европейцы пытаются претендовать на роль посредников в решении украинского кризиса, но сторона, которая полностью разделяет позиции одной из сторон этого кризиса просто по определению не может быть посредником. Кремль никогда не отказывался от контактов любого рода с европейскими политиками, но в этих контактах же не будет никакого прагматизма, пока в Европе не признают российские интересы», — заключил Федоров.

Президент Франции заявил, что подготовка к контактам с президентом России ведется на техническом уровне. Макрон отметил, что параллельно по этому поводу ведутся консультации с европейскими партнерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

