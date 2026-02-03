Размер шрифта
Россиянин сорвался с пятого этажа, пытаясь пробраться в собственную квартиру

В Оренбуржье мужчина сорвался с высоты, пытаясь пробраться в свою квартиру
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Оренбуржье 40-летний мужчина упал с высоты пятого этажа. Об этом сообщает Orenburzhie.ru.

Инцидент произошел в городе Новотроицке. Мужчина потерял ключи от квартиры и решил попасть в свое жилье через балкон — для этого он попросил о помощи соседку с нижнего этажа. Попытавшись перелезть через ее жилище к себе, он сорвался с высоты. Это произошло на глазах 53-летней женщины.

В результате падения мужчина получил серьезные травмы. Его доставили в городскую больницу города Орска, где врачи диагностировали у пострадавшего перелом костей таза. Правоохранители проводят проверку обстоятельств происшествия.

Ранее уральские врачи спасли беременную, упавшую с высоты.
 
