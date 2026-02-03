Раскрыта главная тайна Бермудского треугольника

Исчезновения кораблей и самолетов в Бермудском треугольнике могут быть связаны с природными явлениями, которые создали особые условия в этом месте. Такое предположение сделал ученый Рональд Каппер, пишет газета Daily Star.

Ученый считает, что исчезновения связаны вовсе не с вторжением инопланетян или искажением времени. По его словам, в зоне треугольника могут наблюдаться выбросы метана со дна. Газ снижает плотность воды, в связи с чем суда теряют свою плавучесть. Метан также мог повлиять на самолеты, которые летели низко над поверхностью воды.

Кнаппер указал на то, что «активное поле» со временем стало спокойнее из-за снижения уровня выбросов метана. Тем самым он объяснил то, что в последние десятилетия количество загадочных исчезновений в Бермудском треугольнике сократилось.

Бермудский треугольник — область в Атлантическом океане, ограниченная Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Согласно распространенному мнению, в этом районе с необъяснимой частотой пропадают самолеты и морские суда. Наиболее известный случай — исчезновение пяти американских бомбардировщиков в 1945 году.

Кроме того, в этом месте в 1954 году исчез американский военный самолет R7V-1. Он взлетел с авиабазы в Мэриленде, но в пункте назначения в Португалии не появился. Поисково-спасательная операция завершилась ничем, но чуть позже расследователи, сопоставив исчезновение с другими фактами, пришли к выводу: во всем виноват таинственный Бермудский треугольник. В нем регулярно исчезали самолеты и корабли, и R7V-1 стал очередной жертвой. Как родилась легенда о Бермудском треугольнике и почему его на самом деле не существует — в материале «Газеты.Ru».

Ранее океанолог рассказал о специфике блуждающих волн из Бермудского треугольника.