Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

Раскрыта главная тайна Бермудского треугольника

Ученый Каппер: исчезновения в Бермудском треугольнике связаны с выбросами метана
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Исчезновения кораблей и самолетов в Бермудском треугольнике могут быть связаны с природными явлениями, которые создали особые условия в этом месте. Такое предположение сделал ученый Рональд Каппер, пишет газета Daily Star.

Ученый считает, что исчезновения связаны вовсе не с вторжением инопланетян или искажением времени. По его словам, в зоне треугольника могут наблюдаться выбросы метана со дна. Газ снижает плотность воды, в связи с чем суда теряют свою плавучесть. Метан также мог повлиять на самолеты, которые летели низко над поверхностью воды.

Кнаппер указал на то, что «активное поле» со временем стало спокойнее из-за снижения уровня выбросов метана. Тем самым он объяснил то, что в последние десятилетия количество загадочных исчезновений в Бермудском треугольнике сократилось.

Бермудский треугольник — область в Атлантическом океане, ограниченная Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Согласно распространенному мнению, в этом районе с необъяснимой частотой пропадают самолеты и морские суда. Наиболее известный случай — исчезновение пяти американских бомбардировщиков в 1945 году.

Кроме того, в этом месте в 1954 году исчез американский военный самолет R7V-1. Он взлетел с авиабазы в Мэриленде, но в пункте назначения в Португалии не появился. Поисково-спасательная операция завершилась ничем, но чуть позже расследователи, сопоставив исчезновение с другими фактами, пришли к выводу: во всем виноват таинственный Бермудский треугольник. В нем регулярно исчезали самолеты и корабли, и R7V-1 стал очередной жертвой. Как родилась легенда о Бермудском треугольнике и почему его на самом деле не существует — в материале «Газеты.Ru».

Ранее океанолог рассказал о специфике блуждающих волн из Бермудского треугольника.
 
Теперь вы знаете
Даже одна доза алкоголя необратимо разрушает мозг. Насколько это правда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!