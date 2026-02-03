Размер шрифта
Суд отложил иск к Киркорову по кредитам

Певец Филипп Киркоров подпишет мировое соглашение по иску по кредитам
Суды общей юрисдикции города Москвы

Таганский районный суд Москвы отложил рассмотрение иска к певцу Филиппу Киркорову по кредитам. Об этом сообщили в Telegram-канале судов столицы.

В суде отметили, что стороны намерены достигнуть мировое соглашение 18 марта 2026 года.

В 2020 году Киркоров взял кредит в МКБ, после банк уступил долг компании «Социум Трейд», и с артистом заключили новое соглашение. По словам представителя Киркорова, 97% долга погашено, а оставшиеся 12 млн рублей должны были быть списаны за выступление на новогоднем корпоративе банка в 2022 году.

Вопрос с долгом после выступления считали закрытым, однако после смены руководства банка с Киркорова снова затребовали 12 млн рублей.

В январе РИА Новости сообщили, что Красногорский суд Московской области 6 февраля по существу приступит к рассмотрению иска охранника Александра Короткого к певцу Филиппу Киркорову. С артиста требуют взыскать компенсацию морального вреда из-за причиненного вреда жизни и здоровью.

Ранее суд отобрал недвижимость у покинувшего РФ экс‑ведущего НТВ.
 
