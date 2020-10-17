Более 10 участников студенческого марша задержали в Минске

Сотрудники правоохранительных органов в черной форме и балаклавах начали задерживать участников студенческого марша в центре Минска, передает TUT.BY.

Очевидцы выложили видео, на котором видно, как люди в форме выбегают из подъехавшего микроавтобуса. Они бегут за молодыми людьми. Пойманных участников акции они ведут к микроавтобусу и заводят внутрь.

Позднее Telegram-канал также опубликовал видео, на котором молодые люди стоят на коленях посередине дороги.

Также, по данным РИА «Новости», в Минске задержали корреспондента агентства, освещавшего несанкционированную студенческую акцию в Минске.

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