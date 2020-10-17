В России под наблюдением из-за COVID-19 остаются более 297 тысяч человек

В России под медицинским наблюдением остаются 297 219 человек из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что всего с начала вспышки эпидемии в стране проведено свыше 53,3 млн тестов на COVID-19. За минувшие сутки сделано 523 тыс. исследований.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявлено 1 369 313 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровели 1 056 582 человека.

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