В Германии зафиксировали рекордный прирост новых случаев COVID-19

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Германии за минувшие сутки превысило 356 тыс. и увеличилось на рекордные 7 830. Об этом свидетельствуют данные института Роберта Коха.

Днем ранее сообщалось о 7 334 новых случаях инфицирования и 24 смертельных исходах.

По данным института, за последние сутки в ФРГ скончались еще 33 пациента с COVID-19.

За все время в стране выявили 356 387 случаев заражения коронавирусом, выздоровели почти 290 тыс. человек, 9 767 инфицированных.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39 млн заболевших, 28 млн выздоровели, более миллиона пациентов — умерли.

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