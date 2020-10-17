В России за сутки потушили 43 природных пожара

Лесопожарные службы за последние сутки ликвидировали 43 природных пожара в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

В ведомстве со ссылкой на данные региональных диспетчерских служб лесного хозяйства рассказали, что за минувшие сутки, 16 октября, в стране потушили 43 лесных пожара на площади 413 га.

Как отмечается, к 00.00 субботы, 17 октября, на территории страны действовало 13 пожаров на площади 701 га, которые активно тушили.

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